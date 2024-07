Barbeiro é morto a tiros em Salvador enquanto conversava com amigo

De acordo com a polícia, Edílson estava com um amigo, na frente da barbearia dele, que fica no mesmo bairro, quando ambos foram abordados por dois homens em uma moto - Foto: Redes sociais

Um barbeiro de 36 anos morreu após ser baleado no bairro do Alto do Peru, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, 4, e o corpo de Edílson Nascimento dos Santos foi sepultado nesta sexta-feira, 5, sob forte comoção.

De acordo com a polícia, Edílson estava com um amigo, na frente da barbearia dele, que fica no mesmo bairro, quando ambos foram abordados por dois homens em uma moto. O barbeiro e o amigo correram para escapar de um suposto assalto, e, por isso, os suspeitos dispararam contra eles. Os tiros, no entanto, atingiram apenas o barbeiro.

A versão foi contada para a polícia pelo amigo da vítima, que não teve nome divulgado, no posto policial do Hospital Geral do Estado.

Os familiares de Edilson, no entanto, contestam a versão apresentada pelo amigo à polícia. Segundo eles, vizinhos disseram ter visto o homem limpando uma arma, quando houve um tiro acidental, que atingiu a vítima.

A versão não foi confirmada pela Polícia Civil, que disse que a autoria e motivação são investigadas, e que testemunhas ainda serão ouvidas.