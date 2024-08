Barbeiro é morto a tiros por dupla em moto em Camaçari

Circunstâncias e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi morto com dezenas de tiros na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Santo Antônio, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O rapaz identificado como Pedro Henrique Rodrigues dos Santos era barbeiro e foi alvo de dois criminosos, que estavam em uma motocicleta.

A Polícia Civil (PC) informou que as guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. As circunstâncias e autoria do crime serão investigadas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH - Camaçari).