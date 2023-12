Barreiras tem chuva de granizo após onda de calor | A TARDE

A cidade de Barreiras, no oeste baiano, teve chuva de granizo no último domingo após a onda de calor que assolou Barreiras nos últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os raios também foram numerosos: 3.198.

A chuva caiu em pontos isolados do município, mas foi o suficiente para surpreender os moradores que registraram vídeos das pedrinhas de gelo.

Segundo meteorologistas, granizo é mais comum em dias muito quentes e se forma quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e frias em pontos mais altos da atmosfera.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima da cidade estava prevista entre 39º C e 40º C. No domingo, não houve registro de chuva significativo.

O temporal caiu em Barra, outra cidade do oeste. Por lá, foram registrados 4,8 milímetros de água e 1.017 raios.

Onda de calor

A última onda de calor atingiu a Bahia entre quinta-feira (14) e domingo (17). Mais de 50 cidades estavam previstas para serem atingidas, entre elas Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Formosa do Rio Preto e Barreiras.

São municípios que já haviam sido afetados pelas ondas de calor anteriores, quando os termômetros chegaram a marcar 41,6º C em Bom Jesus da Lapa.