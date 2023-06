Baru é destaque pela segunda vez em exposição da agricultura familiar

Nativa do cerrado brasileiro, o baru, chamado pelos expositores da agricultura familiar, durante a 17ª edição da Bahia Farm Show 2023, em Luís Eduardo Magalhães, oeste baiano, como o "viagra do cerrado", chamou a atenção mais uma vez por quem visitou os stands do segmento. Quem passava pelo local não poderia deixar de atender ao chamado de D. Rilza Santana, que oferecia o produto aos curiosos com primazia.

"É chamado de viagra do cerrado pelo poder afrodisíaco, já que tem grande quantidade de zinco, mineral imprescindível para a fertilidade humana. Além de combater a anemia, também é fundamental para as crianças em fase de desenvolvimento da dentição, além de diversas funções positivas ao organismo", disse a expositora com o conhecimento baseado no senso comum.

Rico em proteínas e ácidos graxos, a árvore de madeira resistente conhecida como baruzeiro, pode atingir até 25m de altura e é bastante usada na construção civil. Para o fruto desenvolver com qualidade, depende das condições de água e solo do ambiente. O que chama a atenção dos produtores ligados ao agronegócio é o fato da polpa do baru ser importante fonte de alimento para o gado, fato imprescindível para o desenvolvimento do rebanho.

Asbart

A expositora Maria Inês fez questão de destacar a produção dos integrantes da Associação Baiana de Arteterapia (Asbart), ao mostrar e explicar a fabricação de alguns produtos expostos, como é o caso do chapéu da fibra do coco catolé da região da Chapada, e a bolsa do capim dourado, todos feitos pelos artesãos da associação.

Aldeia Kiriri

Os brincos indígenas despertaram a atenção de quem passava pela exposição, todos produzidos por artesãos da aldeia indígena Kiriri, em Barreiras, bem como os brincos feitos de osso e semente de Pau Brasil. Outro produto que chamou a atenção foi o caqueiro artesanal coberto com palhas de bananeira.

Chocolate do Oeste

O chocolate da região, que não poderia ficar de fora, já que o oeste baiano, com a característica do clima que conta com período seco, possibilita a consolidação de lavouras isoladas de outras espécies. Sendo assim, a região conta com mais de 100 pequenos produtores de Cacau.

*Repórter enviado para a cobertura da Bahia Farm Show 2023, em Luís Eduardo Magalhães