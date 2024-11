Batida entre dois carros deixa um morto e cinco feridos na Bahia

Acidente ocorreu na BA-026, no município de Planaltino - Foto: Divulgação/PRE-BA

Uma batita entre dois carros deixou uma pessoa morta e cinco feridas, incluindo uma criança de 7 anos e um bebê de 3 meses, neste sábado, 9, na BA-026, no município de Planaltino, região sudoeste da Bahia. A colisão foi frontal e o motorista de um deles, Edvaldo Nascimento da Silva, de 52 anos, morreu no local.

A criança e o bebê, que estavam com Edvaldo, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Municipal de Planaltino, conforme informações do G1 Bahia.

Outro ocupante do veículo também foi encaminhado à mesma unidade de saúde. As duas pessoas feridas no segundo carro foram socorridas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

Ainda não foram divulgados os nomes ou o estado de saúde das vítimas, e as circunstâncias do acidente permanecem desconhecidas. A Delegacia Territorial de Planaltino ficará responsável pela investigação, enquanto peritos do Departamento de Polícia Técnica de Jequié realizaram a perícia no local e removeram o corpo de Edvaldo para necropsia. Não há informações sobre o sepultamento.

Após o acidente, a pista foi interditada, mas foi liberada ainda na tarde de sábado. Ambos os veículos ficaram destruídos com o impacto da batida.