Batida entre dois carros e um caminhão deixa três mortos no sul da BA | A TARDE

Três homens morreram e mais duas pessoas ficaram feridas na tarde de sábado, 20, no Km-893 da BR-101, trecho de Teixeira de Freitas, após um acidente envolvendo dois carros e um caminhão.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que viajavam as três pessoas que morreram tentou fazer uma ultrapassagem no caminhão, no entanto, não conseguiu completar a manobra e bateu de frente com o outro carro, que vinha no sentido contrário, e lateralmente com o caminhão.

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. | Foto: Reprodução/SulBahiaNews

Com o impacto, o caminhão desceu uma ribanceira no local, no entanto o condutor do veículo saiu ileso. As duas pessoas feridas, que estavam no outro carro, foram encaminhadas a unidade de saúde da região, no entanto não há informações sobre o estado de saúde delas.

Motorista do caminhão saiu ileso do acidente. | Foto: Reprodução/SulBahiaNews