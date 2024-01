Batida entre três veículos deixa cinco feridos em Camaçari | A TARDE

Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três veículos, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde de domingo, 24. Durante a Operação Natal, policiais da 1ª Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (Bprv) foram acionados para averiguar, no Km 34, Camaçari, entre Barra do Jacuípe e Barra de Pojuca, um acidente de trânsito envolvendo três veículos.

As cinco vítimas tiveram lesões leves, foram atendidas no local e posteriormente encaminhadas para a UPA de Arembepe.