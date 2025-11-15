Batida frontal deixa homem morto e outro em estado grave na Bahia

Colisão interrompeu fluxo de veículos no local - Foto: Divulgação

Um grave acidente interrompeu o fluxo de veículos na BR-101, na deste sábado, 15, deixando um homem morto e outro gravemente ferido. A colisão frontal aconteceu por volta de 5h40, no trecho do km 118, próximo ao município de Alagoinhas, após uma tentativa de ultrapassagem envolvendo um caminhão-cegonha.

O passageiro que estava no banco da frente da caminhonete Frontier não resistiu ao impacto e morreu ainda no local. O motorista, também ocupante do veículo menor, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado com urgência ao Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. O condutor do caminhão, por sua vez, não sofreu lesões.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caminhão carregado de madeira na BR-324 | Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro foi o responsável pela ultrapassagem que resultou na batida. Com o choque, motoristas que seguiam logo atrás tiveram de manobrar para fora da pista, na tentativa de evitar novos acidentes.

A BR-101 segue totalmente interditada no km 118, e, de acordo com a PRF, o congestionamento provocado pela ocorrência já ultrapassa seis quilômetros.