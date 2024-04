BBB DO CRIME: polícia desmonta estrutura feita por criminosos na RMS | A TARDE

A Polícia Civil, através de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), realizaram uma ação nesta quarta-feira, 3, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde foram desinstaladas câmeras de monitoramento escondidas em postes.

Os equipamentos eram utilizados para monitorar e prever a entrada das polícias na localidades do Parque São Paulo e nos conjuntos habitacionais Nova Lindu e Brisas de Itinga. Durante as incursões das equipes do Depom/Sede, sob a coordenação do delegado Marcos Tebaldi, com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), foram recolhidas câmeras e equipamentos instalados em pontos estratégicos. Pichações com referência a um grupo criminoso foram apagadas pelos policiais.

Ascom | Polícia Civil