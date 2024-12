Bebê morre e 6 pessoas ficam feridas em batida de carros no sul da BA

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um bebê de seis meses de idade morreu e seis pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros neste domingo, 15, na BA-001, no trecho entre as cidades de Ilhéus e Una, no sul da Bahia.

Informações iniciais, divulgadas pelo G1, apontam que um dos carros estava em alta velocidade, no sentido Una, quando parou no meio da pista e foi atingido pelo outro veículo. Por causa do impacto, o carro que bateu na traseira capotou.

O bebê, identificado como "Aislan", chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado a caminho do Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Cinco pessoas feridas (quatro homens e uma mulher) estavam no carro que capotou. O bebê que morreu também estava no veículo. Os pais dele estão entre os feridos.

O motorista do primeiro carro tem 27 anos e estava sozinho no veículo. Ele ficou preso às ferragens, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Costa do Cacau, onde está internado.

O grupo também foi socorrido e levado para o Hospital Costa do Cacau, onde estão internados. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. O acidente foi registrado na delegacia de Ilhéus, que investiga as causas da batida.