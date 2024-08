Bebê se engasga no momento em que suspeito é conduzido para delegacia

Família do bebê e militares - Foto: Reprodução | Divulgação

Um bebê engasgado foi salvo por policiais militares na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. No momento do socorro, o recém-nascido, de apenas 1 ano, estava desfalecido e não apresentava sinais vitais.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, os pais do bebê pararam uma guarnição da 89ª CIPM/Mucuri, que estava conduzindo um suspeito para a sede da 8ª COORPIN. Desesperados, eles informaram que o recém-nascido estava engasgado.

Rapidamente, os PMs pararam o veículo e prestaram socorro, realizando a manobra de Heimlich, desobstruindo as vias aéreas e resultando em sinais de melhora na criança. Em seguida, o bebê foi encaminhado para a Unidade Médica Materno-Infantil, onde recebeu atendimento especializado.