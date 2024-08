"Beer Tour": saiba como fazer turismo de cerveja na Bahia

Matheus Facca, gerente de processos e mestre cervejeiro do Grupo Petrópolis - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Para comemorar o Dia Internacional da Cerveja à altura, o Grupo Petrópolis abriu as portas de sua fábrica em Alagoinhas, nesta sexta-feira, 2, para realizar o famoso "Beer Tour". A visita foi guiada pelo gerente de processos e mestre cervejeiro, Matheus Facca, com uma imersão completa no mundo da produção cervejeira.

Inicialmente, são passadas informações sobre todas as normas de segurança, além da distribuição de equipamentos de proteção individual para serem usados pela área fabril. O Portal A TARDE embarcou nessa guiada e acompanhou a tour desde o descarregamento das matérias primas, passando pela sala de brassagem e tanques de maturação, até o envase, etapa em que a cerveja já é rotulada e embalada.

A visita, sob a orientação de Matheus Facca, durou cerca de 2h30 e, ao término, foi realizado uma degustação harmonizada, combinada com petiscossalgados.

"O Grupo Petrópolis abre as portas pra receber todo o público para conhecer a nossa estrutura, nossos processos, conhecer um pouco mais sobre cerveja, falar sobre cerveja de uma forma aberta, de uma forma bem divertida. Conhecer um pouco sobre nuances, comportamentos, matérias primas, as características, falar sobre os processos, experiências, tirar as dúvidas. O grupo abre para seu público pra que a gente esteja próximo e para mostrar a nossa casa. Esse amor que a gente tem pela cerveja e compartilhar isso com todo mundo", comentou Matheus Facca, ao Portal A TARDE.



O Grupo Petrópolis, reconhecido como a maior empresa com capital 100% nacional do setor, realiza o Beer Tour deste 2010. A visita é gratuita e aberta apenas para maiores de 18 anos.

A Beer Tour é realizada desde 2010 | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Ao todo, a companhia dispõe de mais de 130 produtos no portfólio, presentes em mais de 10 categorias diferentes. "O Grupo Petrópolis conta com mais de quatorze marcas. Hoje também temos uma gama muito grande de energético, refrigerante., explica Facca.

O evento também apresentou o trailer do novo lançamento da companhia, a série "Mundo da Cerveja", no canal do Youtube. Com 38 episódios, a produção voltada aos apreciadores da bebida explora o universo cervejeiro, oferecendo uma visão detalhada sobre a história da bebida alcoólica mais consumida do mundo, seu processo produtivo, desde a escolha de ingredientes, até as escolas e as características dos diferentes estilos de cerveja.

Sobre o Grupo Petrópolis

Atualmente o Grupo Petrópolis está presente em quase todo o território nacional, por meio de oito fábricas Petrópolis (RJ), Boituva (SP), Teresópolis (RJ), Rondonópolis (MT), Alagoinhas (BA), Itapissuma (PE), Uberaba (MG) e Bragança Paulista (SP) e centros de distribuição.