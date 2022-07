Beneficiários do Auxilio Brasil são alvo de fraude em casas lotéricas

Beneficiários do Auxílio Brasil, programa do governo federal destinado às famílias em situação de pobreza, estão sendo alvos de golpes. O mais novo é uma fraude de identidade que permite que outra pessoa saque o benefício em nome do beneficiário em casas lotéricas.

Na Bahia, já foram registradas cinco ocorrências em Feira de Santana, segundo o Sindicato dos Lotéricos da Bahia. O vice-presidente da entidade, Lucas Biriba, explica que esse crime é uma novidade porque acompanha a mudança nos métodos de receber o benefício.

“No passado, existia a obrigatoriedade de ter o cartão em mãos para sacar, hoje não mais. Agora com um aplicativo que qualquer um pode baixar, ficou fácil ter acesso ao benefício de terceiros”, explica.

O aplicativo em questão é o Caixa Tem, que permite acesso aos benefícios do governo federal. Lucas explica que, para fazer um saque, é gerado um código para o celular cadastrado ao qual, nesse caso, o criminoso teria acesso.

O problema está além do Auxílio Brasil. “Basicamente ele sabe quem tem acesso, baixa o aplicativo no telefone e faz saques e de uma série de benefícios que as pessoas não acompanham no dia a dia e só depois irão saber o prejuízo”, diz Lucas.

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal esclarece que “atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública para mitigar riscos de fraudes e garantir nível adequado de segurança no pagamento do Auxílio Brasil e demais benefícios sociais”.

A Caixa alerta para que o cidadão proteja seus dados com alguns cuidados básicos, como não fornecer senhas ou outras informações de acesso em outros sites ou aplicativos; não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber; desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”; utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.

Além disso, a Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual. Além disso, também não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar.