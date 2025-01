Benefício para microempreendedores e produtores rurais da Bahia

Microempreendedores (MEIs) têm aplicativo na Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Bahia tem mais de 434 mil microempreendedores (MEIs), segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA). A pasta estadual emitiu comunicado sobre um benefício que pode ser aproveitado pelo público, em especial no momento de emitir e administrar notas e outros documentos fiscais eletrônicos.

A alternativa divulgada pela Sefaz-BA é um aplicativo que pode ser baixado de forma gratuita. A ferramenta também é destinado para produtores rurais que atuam no estado.

O nome do aplicativo voltado para os MEIs na Bahia é o Nota Fiscal Fácil (NFF), que no celular pode ser encontrado na Apple Store e Google Play Store. O app oferece soluções como a disponibilidade de documentos fiscais emitidos. Isso torna mais fácil realizar o controle do estoque e das transações comerciais realizadas, por exemplo.

Para emitir a Nota Fiscal Fácil pelo aplicativo, basta selecionar o produto, informar a quantidade, preço da mercadoria e o CPF do cliente, que neste caso é opcional. O app ainda permite consultar as notas emitidas, fazer o cancelamento de notas e gerar o Danfe NF-e/NFC-e.