Bispo Bruno Leonardo relata que ficou à beira da morte na Bahia; veja | A TARDE

O bispo Bruno Leonardo usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar com os seguidores um testemunho que ocorreu com ele em uma praia na Bahia. Segundo relato do religioso, ele e dois amigos (um pastor e um bispo) quase morreram afogados e precisaram ser resgatados por salva-vidas.

"Deus me livrou do laço do passarinheiro, da morte. Quem me conhece sabe que gosto muito de praia e do mar. E sempre no fim de todo ano, eu gosto de dar um mergulho no mar porque é bom. E eu fui com três amigos meus. Eu não sei nadar, mas sou uma pessoa muito cautelosa. E por não saber nadar não vou pro fundo do mar", disse o bispo no início do testemunho.

Apesar de não detalhar o dia e o local da ocorrência, o evangélico disse que a situação foi tão grave que até o Grupamento Aéreo da PM precisou ser acionado.

"E fomos para uma praia em que eu procurei o lugar que tivesse salva vidas. Fiquei na água batendo da minha cintura pra baixo. De repente veio uma grande onda. Quando menos esperei que procurei um chão, não tinha mais chão. A água me levou por essa abertura e me bi depois das pedras. E quando o pastor e bispo vieram tentar me ajudar porque eu comecei a me afogar, eles ficaram na mesma situação que eu", contou aos prantos.

"O mar nos levou pra muito longe. Foi uma coisa rápida demais. Um salva-vida chegou para nós três, com uma pequena boia. E foi um momento muito difícil. Nunca vivenciei a morte tão perto. Eu engoli muita água.Até que conseguiu chamar outro. Um ficou com o pastor e o bispo e outro comigo. Já tinham chamado até o Graer pra tentar nos resgatar de helicóptero. E teve um momento que eu olhei pra Deus e disse: Senhor, me salva. Nos salva, pai. Eu lembrei que Deus me disse que esse ano seria o ano do livramento.", completou o Bispo.