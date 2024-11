Black Friday: drogaria oferece até 45% de desconto para servidores estaduais

Descontos em drogaria valem para diversos produtos para o cuidado pessoal - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Intitulada como “Black Novembro”, a Black Friday da Drogaria São Paulo concede até 45% de desconto em diversos produtos para o cuidado pessoal. A oferta é uma parceria entre a farmácia e o Clube de Desconto, e é voltada para servidores estaduais, beneficiários do Planserv, funcionários do Ministério Público (MP), dos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), bem como para dependentes.

- Produtos Giovanna Baby - 45% de abatimento em todos os kits;

- Produtos da linha Oral B - 40% de desconto;

- Produtos da linha Orgânica - 40% de abatimento;

- Produtos da linha Danos Vorazes da Lola - 40% de desconto;

- Produtos Above da linha aerosol- 35% de abatimento;

- Produtos da linha Colgate - 35% de desconto;

- Produtos da linha Curaprox - 30% de abatimento;

- Produtos Rexona da linha aerosol - 30% de desconto;

- Produtos da linha Ever You - 30% de abatimento;

- Produtos da linha Ever Care - 30% de desconto.

A “Black Novembro” é válida até o final de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Para ter acesso às ofertas, o servidor deve se identificar no ato da compra.

Clube de Desconto

Essas e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto. Taxas, informações sobre inclusão de dependentes e valores adicionais podem ser consultados na página do Clube de Desconto através desse link.

O Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (rhbahia.ba.gov.br/).