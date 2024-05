Blogueiro Júlio César acusa influenciador baiano de roubo: "Caloteiro" | A TARDE

O blogueiro Júlio César Honotorio usou as redes sociais para fazer uma grave acusação contra o influencer Alan Silver. Eles são sócios de um empreendimento comercial em Salvador e, segundo Júlio, Alan havia roubado o valor de R$ 6 mil da conta da empresa, atrasado o pagamento dos funcionários e enganado também a esposa dele, Erika Marques. Porém, o influenciador digital acusado nega ter roubado e lesado o casal.

"Esse f*dido aí deu um golpe em mim e em Erika. A conta lá tinha R$ 6 mil lá! Sumiu, trocou a senha da minha conta, não tive mais acesso a conta. Esse ladrão tá viajando, fui atrás dele já várias vezes para querer conversar com ele e saber o que é que tava acontecendo, postou agora vídeo viajando em outro estado, fugindo de mim, porque ele é uma vag@bund*, fugindo de mim igual a vag@b*nd@! Tá aí com meu dinheiro ostentando, tirando onda, porque ele é um f*dido, e ainda tá falando mal de mim", disparou Júlio César.

O blogueiro classificou Júlio César como "golpista" e "caloteiro": "Eu vou expor tudo aqui dele, porque ele deixou dois meses de salário atrasado dos funcionários lá. Tive que fechar minha loja por causa desse f*dido".

Concordando com o marido, a blogueira Erika Marques decidiu se pronunciar depois que a confusão tomou conta da internet baiana. De acordo com ela, a situação tomou proporções assustadores e estava causando crises de ansiedade nela, ao ponto de precisar de ajuda médica. "A gente tava sofrendo ameaça de morte por causa de Alan, entendeu? E eu grávida sem saber o que fazer, então isso me deixou mal, deixou Júlio mal", declarou.

A influenciadora ainda contou que a sociedade entre eles segue de pé, já que o dinheiro da rescisão dos funcionários do bar não foi pago até o momento. "Espero que ele no dia que for pagar a rescisão dos funcionários não fale que não tem dinheiro, porque ele tá viajando, né? Tá no sul, tá viajando pra fazer mídia", alfinetou.

Alan Silver nega as acusações de Júlio e Erika

Enquanto o casal acusou o futuro ex-sócio de roubo, Alan Silver também usou as redes sociais para se defender e dar a versão dele da história. De acordo com o blogueiro, ele não tirou o dinheiro da conta do empreendimento e negou ter viajado as custas das finanças do bar.

Postando uma sequência de prints, Alan alegou que estava sem acesso a conta bancária da empresa e acusou o próprio Júlio de tirar dinheiro do empreendimento. "Foi realmente eu que peguei R$ 6 mil do Blog Bar? Eu já disse que eu tenho provas, e você tem boca para falar o que quer", rebateu.

Por fim, Alan Silver afirmou que não ia se prolongar e nem dar mais detalhes sobre a desavença: "Compreendam que eu não vou ficar aqui batendo boca, discutindo nada com ninguém. Eu tenho muita coisa que poderia expor, print, gravação de tela, imagens de câmeras, sobre muitas coisas que vocês não têm noção, mas eu não vou me sujeitar a essa lavação de roupa na internet".

O Portal MASSA! entrou em contato com os envolvidos no caso para apurar se alguma das partes entrará com medidas cabíveis diante da situação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

