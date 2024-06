Blogueiros sequestrados em Monte Gordo são encontrados em estrada | A TARDE

O influenciador soteropolitano conhecido como Eu Lipe, sequestrado na madrugada desta terça-feira, 28, em Monte Gordo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador foi encontrado no início da tarde junto com outros três amigos.



Segundo as informações iniciais, as vítimas foram encontradas em uma estrada na zona rural entre as localidades de Monte Gordo e Itaipu. Todos foram encaminhados para a 33ª Delegacia de Monte Gordo.

O grupo teria sido levado por um grupo de cerca de 15 homens que invadiu o imóvel onde eles haviam alugado e, após isso, levaram os blogueiros para outro local.

Antes disso, o também blogueiro Erick Bennett havia confirmado a informação do sequestro. "Gente, estamos vivendo um pesadelo terrível e só sabemos orar desde as 3 e pouca da manhã. Felipe sofreu um sequestro relâmpago nesta madrugada em Monte Gordo, junto com outros amigos", afirmou Erick Bennet.

Em seguida, ele afirmou que Eu Lipe que não houve pedido de resgate para a família do rapaz. "Estamos aflitos, sem notícias, pois ainda não entraram em contato para falar nada, nem sobre valores referentes a Felipe", acrescentou Erick Bennet

