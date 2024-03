Bombeiro suspeito de matar companheira é transferido para Salvador | A TARDE

O soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Emerson de Souza Oliveira, 32, que é suspeito de matar a companheira em Juazeiro, no interior do Estado, passou por audiência de custódia na terça-feira, 12, e teve a prisão preventiva mantida. A vítima do crime foi identificada como Quemoly Luize de Sena Araujo, de 25 anos.

Após passar por audiência de custódia, o soldado lotado no 9° BBM em Juazeiro foi conduzido à Salvador, para fazer exame de corpo delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Em seguida, Emerson foi transferido para o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), da Polícia Militar da Bahia (PMBA), onde ficará custodiado.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia lamentou o ocorrido por meio de nota e afirmou que "continua a prestar todo suporte necessário à família da vítima, se solidarizando a todos familiares e amigos."

"O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, e que os fatos já estão sendo apurados, assim como, as medidas cabíveis serão adotadas conforme o devido rigor legal", disse em nota.

O caso

Quemoly Luize de Sena Araujo, de 25 anos, foi assassinada a tiros na segunda-feira, 11, na localidade conhecida como Vila Tiradentes, em Juazeiro, no norte da Bahia.

Seu companheiro, soldado do 9° BBM em Juazeiro, foi autuado em flagrante de forma preventiva em sua residência, pela Delegacia de Homicídios (DT/ Juazeiro), por ter assassinado a companheira com disparos de arma de fogo.

Conforme informações que constam no boletim de ocorrência, o suspeito fugiu após o crime. Quemoly foi atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A arma usada foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.