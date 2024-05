Bombeiros baianos resgatam uma pessoa após desabamento de imóvel no RS | A TARDE

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) juntamente com bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) resgataram, na manhã deste domingo, 12, uma pessoa com vida, que ficou presa nos escombros após o desabamento de um imóvel na cidade de Caxias do Sul. Outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Divulgação

"Foi um trabalho bastante delicado por causa de todo cenário da região. Os nossos bombeiros atuaram com os equipamentos que trouxemos da Bahia, e foi o que proporcionou a retirada da vítima com vida. O que para nós é bastante gratificante. O desabamento aconteceu hoje, pela manhã", relatou o coronel BM Jadson Almeida, comandante da operação do CBMBA no Rio Grande do Sul.

Após a ocorrência, os bombeiros da Bahia e do Rio Grande do Sul foram atendidos por uma equipe de psicólogos. Os militares estão tendo acompanhamento médico constante durante a atuação no estado gaúcho. 23 bombeiros do CBMBA estão, desde o último dia 2 no Rio Grande do Sul. Os militares estão atuando nas regiões de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, principalmente em busca de pessoas desaparecidas e resgate de animais, além de varredura em áreas de risco e retirada de cabos de energia expostos.

Publicações relacionadas