Bombeiros extinguem incêndios em quatro regiões da Bahia | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) encerrou neste domingo, 24, o combate e a prevenção a incêndios em quatro regiões do estado que sofriam com as chamas: o Norte, o Sudoeste, o Sul e a Chapada Diamantina. A Operação Florestal durava desde o último mês de julho.

Após 72 horas de monitoramento, orientações preventivas e treinamentos, os incêndios nas quatro regiões foram totalmente extintos, fazendo com que o CBMBA desmobilizasse os cerca de 150 bombeiros que estavam de prontidão nas bases de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Apesar disso, segundo o Corpo de Bombeiros, o monitoramento nessas regiões prossegue, com os batalhões locais, e toda a corporação permanece de plantão para retornar ao combate a incêndios florestais, caso haja necessidade.