Bombeiros extinguiram incêndios florestais na Chapada Diamantina

- Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) extinguiu neste domingo, 29, incêndios florestais na região de Lençóis. A operação tem como objetivo principal proteger a vegetação nativa e garantir a segurança das comunidades locais, que enfrentam o impacto direto das queimadas.

A ação, que é parte da Operação Florestal 2024, contou com o apoio estratégico de aeronaves e a colaboração de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e das equipes da Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (BRAL), Brigada Voluntária de Lençóis (BVL), Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACVVC) e Brigada Voluntária de Campos do São João. Já no Prado, equipes seguem combatendo incêndio florestal em área de mata atlântica.

A mobilização reflete o trabalho integrado entre diferentes instituições para conter as chamas e preservar o patrimônio ambiental da região. Além do enfrentamento direto aos incêndios, militares do CBMBA estão empenhados em ações preventivas e de resposta rápida nas bases avançadas localizadas em Lençóis, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Essas ações incluem orientações educativas para reduzir os riscos de novos focos de incêndios.

Atualmente, a operação conta com cerca de 53 bombeiros militares dedicados exclusivamente às atividades das bases florestais, apoiados por 13 viaturas. Desde o início da operação, 1013 incêndios já foram combatidos, 1.918 orientações preventivas realizadas e 106 municípios atendidos.