Bombeiros instalam comando no Dique do Tororó durante carnaval | A TARDE

Atender de forma ágil em caso de ocorrência que demande urgência. O comando central do Corpo de Bombeiros passa a funcionar no Dique do Tororó, a partir desta quinta, 8, durante o período do Carnaval.

"Nosso comando passa a ser feito do Dique do Tororó, pois o objetivo é ter um atendimento com mais celeridade e que tenha uma facilidade no deslocamento", disse o comandante-geral, Adson Marchesini, durante entrevista no programa Isso é Bahia (A TARDE FM), nesta quinta, 8.

O local vai abrigar ainda viaturas, tropas e equipamentos. No total, 3600 bombeiros vão atuar durante a festa de momo em 206 postos de serviço.

Passarela de Ambulantes

Marchesini reiterou que acompanha toda e qualquer fiscalização dos pórticos e estruturas de camarotes em todos os circuitos. Quanto a passarela de ambulantes, alvo de polêmica durante o período que antecede o carnaval, o comandante afirmou que a corporação faz a parte que é de garantir a segurança dos usuários.

"A gente fiscaliza as estruturas como marquises, pórticos, guarda-postos, camarotes, entre outros. Quanto a passarela de ambulantes o Corpo de Bombeiros aprovou o projeto, sendo que algumas ressalvas vão ser avaliadas em um nova vistoria nesta quinta-feira, às 16h", disse.

Pulseiras de identificação

Pelo menos 60 mil pulseiras de identificação vão ser distribuídas no interior e capital baiana durante o carnaval. As pulseiras podem ser retiradas nos postos do Corpo de Bombeiros Militar instalados no circuito.

"Os acessórios visam identificar crianças, pessoas com dificuldade de comunicação ou necessidade especial. Nela vai ter espaço para o nome da pessoa e um telefone de alguém responsável", finalizou.