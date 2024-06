Bombeiros quebram parede e resgatam cachorro preso entre duas casas | A TARDE

Um cachorro foi resgatado após ficar preso entre duas casas, na cidade de Senhor do Bonfim. Os bombeiros precisaram quebrar a parede de uma das casas, no distrito de Quice, para conseguir retirar o bichinho. O caso ocorreu na sexta-feira, 31.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a operação foi realizada com o consentimento do proprietário do imóvel e com bastante cuidado para que o animal não ficasse ainda mais estressado. Ainda de acordo com os bombeiros, durante todo o processo, os agentes conversavam com o cachorro e com o tutor do animal que acompanhou toda ocorrência. [Assista vídeo]





Divulgação/Corpo de Bombeiros

Logo após o resgate, o animal que estava sem ferimentos aparentes foi deixado sob os cuidados do tutor, que recebeu algumas orientações dos bombeiros.



O Corpo de Bombeiros destaca que, caso perceba algum animal fora do habitat natural ou em locais perigosos, os bombeiros podem ser acionados através da central 193.

