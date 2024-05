Bombeiros resgatam homem preso em eixo de colheitadeira na Bahia | A TARDE

O Corpo de Bombeiros resgatou, nesta segunda-feira, 13, um trabalhador que ficou preso pelos pés ao eixo de uma colheitadeira em uma fazenda localizada na BR-020, no município de Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares precisaram utilizar uma ferramenta para abrir as ferragens do eixo da máquina e realizar o resgate.

Por causa da complexidade da operação, uma empilhadeira da fazenda foi usada para realizar a descida da vítima da máquina até o solo, onde foi atendida pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

