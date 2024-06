Bombeiros suspendem arrecadação de água para as vítimas do RS | A TARDE

Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) suspenderam a arrecadação de água para as vítimas do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pela própria corporação. A recomendação veio de organizadores da distribuição dos donativos no estado gaúcho. Porém, os quartéis continuam recebendo ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não-perecíveis.

"Estamos arrecadando aquilo que é mais urgente neste momento para aquela população, de acordo com o pessoal que está lá, à frente da entrega dos donativos. Neste momento temos que ter esta sensibilidade, pois é uma situação extremamente atípica", ressaltou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marcehsini.

Segundo o CBM, desde o último dia 2 a corporação enviou bombeiros para darem apoio à operação no Rio Grande do Sul. Os militares estão atuando principalmente em busca de pessoas desaparecidas e resgate de animais, além de varredura em áreas de risco e retirada de cabos de energia expostos. Os bombeiros também estão dando apoio logístico com a entrega de donativos e medicamentos à população ribeirinha e para aqueles que estão ilhados.

