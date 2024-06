‘Boo’: conheça assassino preso na última terça | A TARDE

Preso no fim da última terça-feira, 4, Vinicius Antunes de Souza, ficou conhecido como um assassino cruel. Identificado na Região Metropolitana de Salvador (RMS) pelos apelidos de ‘Boo’ ou ‘Vini’, o preso já tinha praticado vários crimes.

Ao longo de sua vida no crime, um dos seus esconderijos foi um casebre, na cidade de Madre de Deus, a cerca de 63 km de Salvador.

Antecedentes

Antes de ser detido, Vinicius teve um pedido para reformulação da prisão preventiva para domiciliar, por causa de um problema de saúde alegado por ele. Além dos assassinatos, ele atuava na localidade conhecida como ‘Vado Gordo’.

Em 10 de junho do ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) solicitou que o criminoso se apresentasse no Conjunto Penal Masculino, para ter seu estado de saúde avaliado. No entanto, esta medida não foi cumprida e ele passou a ser considerado foragido.

Prisão

A prisão de Vinicius, realizada por agentes do Pelotão de Emprego Tático Operações (PETO), aconteceu na Rua Nossa Senhora do Rosário. Ele foi preso após rondas em Madre de Deus. Com mandado de prisão em aberto, ele já era considerado foragido da Justiça.

Publicações relacionadas