Bracell oferece vagas de emprego na unidade de Camaçari | A TARDE

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, está com inscrições abertas para três vagas de emprego, com carga horária integral, para a fábrica no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



Uma delas, a de assistente administrativo, é exclusivamente para pessoas com deficiência. As outras duas são para analista de materiais pleno (efetivo) e engenheiro de projetos (temporário). As oportunidades são voltadas para candidatos de ambos os sexos, sem distinção de idade. As inscrições podem ser feitas no site.

Para a função de assistente administrativo, é preciso ter ensino médio completo e/ou formação superior (completo ou em andamento), conhecimentos intermediários de informática com entendimento geral de tecnologia e pacote Office, treinamento em tecnologia, COBIT, ITIL ou equivalente. É desejável também que tenha experiência em atividades semelhantes.

A cargo de analista de materiais pleno exige que o candidato tenha curso superior em administração, logística ou áreas afins, conhecimento e vivência com SAP módulo MM, sólida experiência com rotina de MRP e planejamento de inventários, experiência em almoxarifados/suprimentos em empresas do ramo industrial e com operações de almoxarifado e conhecimento em Excel.

Já para a vaga temporária de engenheiro de projetos, é necessário que o candidato tenha curso superior completo em engenharia, experiência na gestão de engenharia de projetos industriais de pequeno e médio porte e desejável domínio do idioma Inglês.

Os candidatos selecionados terão salários compatíveis com as respectivas funções, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, transporte fretado, refeição na fábrica, vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio-creche, prêmio de férias, auxílio funeral e seguro de vida em grupo, dentre outros benefícios.