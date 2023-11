Brasil cria ação para promoção do turismo com Brown no metaverso | A TARDE

Recém-nomeado Embaixador do Turismo Brasileiro, o músico baiano Carlinhos Brown já tem uma atividade à vista na missão de promover o Brasil e a Bahia como destinos atraentes ao público internacional.

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo firmou parceria com a El Corte Inglés, cadeia espanhola de grandes armazéns ou lojas de departamento e que conta com mais de cem unidades localizadas em cidades espanholas.

A parceria consiste em usar o metaverso da empresa para apresentar o Brasil e a Bahia. O presidente da Agência, Marcelo Freixo, explicou, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, que a promoção do destino Brasil na Espanha, na verdade, atinge vários países.

"É uma rede muito grande e eles têm espaços também de produção de viagens e destinos. Vai ter aquele óculos que a pessoa vai colocar e vai encontrar o Carlinhos Brown nesse universo virtual. Ele vai ser um guia dentro do metaverso apresentando o Brasil e a Bahia, vai estar ali, até porque o Carlinhos não precisa nem falar da Bahia. Ele apareceu e você enxerga a Bahia. Mas a gente quer que ele apresente a Amazônia, a gente quer que ele apresente o Brasil inteiro", explica.

Freixo pontua ainda que convidou o estado da Bahia para participar da organização da divulgação, cujo lançamento será já em meados de janeiro. O presidente da Agência pontua que desde o seu primeiro dia no cargo, tem priorizado a parceria com a Bahia.

"A gente já conversou com todos os grupos afro e a gente tem dado uma prioridade muito grande, ao que chamamos de afroturismo, pois, por incrível que pareça, foi muito pouco trabalhado nacionalmente. A Bahia tem uma referência enorme no turismo, mas nunca foi uma política nacional o desenvolvimento do destino afroturismo no Brasil".

Também presente na entrevista, realizada antes de uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, considera a ação um acerto da Embratur.

"A Bahia tem uma diversidade muito grande em atividades turísticas por conta do patrimônio arquitetônico colonial, nosso patrimônio natural, o patrimônio histórico e do patrimônio cultural. Na Bahia, nós temos um pouco de todo o Brasil e entendo que a Embratur acerta quando vai fazer uma promoção internacional do nosso país ao começar pela Bahia, por conta de nós termos um pouco de tudo que o Brasil tem".