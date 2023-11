Brigadas voluntárias recebem recursos para combate a incêndios | A TARDE

Quatro brigadas voluntárias do município de Ibicoara, ligadas às associações de condutores de visitantes, receberam R$ 125 mil para o auxílio no combate a incêndios florestais na Chapada Diamantina.

Fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Bacelar (PV), o dinheiro está sendo usado para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calças, coturnos, óculos, capacetes, lanternas, barracas, um drone, dentre outros.

“A Chapada Diamantina é considerada a caixa d’água da Bahia. Lá nascem importantes rios como o Rio de Contas e o Paraguaçu, responsável pelo abastecimento de água de muitas cidades, inclusive Salvador. Mas surpreendentemente as brigadas voluntarias da região nunca receberam apoio direto para se estruturarem durante a temporada de incêndios.”, disse Fraga.

Foram beneficiadas com os recursos as brigadas voluntárias Associação dos condutores de Visitantes de Ibicoara (Acvib), Bicho do Mato, Radical e Vale do Brejão. “Essa verba chegou num momento de suma importância, pois essa época é crítica para incêndios florestais e nós estamos sofrendo com falta de recursos. A emenda dá um gás ao nosso trabalho e mostra a importância dele para toda a Chapada Diamantina”, comemorou o brigadista Érlei Santos Aguiar, da associação Bicho do Mato.

De acordo com pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) e Grupo Ambientalista de Palmeiras, o Parque Nacional da Chapada Diamantina foi a unidade de conservação que registrou o maior número de focos de incêndio entre os anos de 2003 e 2006.

Esse mesmo problema foi se repetindo ao longo dos anos quando em 2008, por exemplo, 41% do parque foi afetado pelo fogo. Recentemente, em 2021, 680 focos de incêndio foram registrados na Chapada Diamantina e na região Oeste da Bahia.