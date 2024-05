BYD abrirá novas concessionárias em Barreiras, Lauro, LEM e Conquista | A TARDE

A Bahia contará com novas concessionárias da BYD, fabricante de veículos elétricos e energias renováveis, localizadas nas cidades de Barreiras, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista, além de mais duas em Salvador.

Com isso, a greentech aumenta sua presença no mercado e tem como meta chegar a mais de 200 lojas até o final do ano. Para isso, a BYD nomeou mais 13 novos grupos que estarão à frente das futuras unidades.

Na Bahia, os grupos serão: o Grupo Via 1, que adminsitrará duas novas concessionárias da BYD na capital baiana; o Grupo Indiana, responsável pela futura loja de Lauro Freitas; o Grupo Oliveira Neto, que foi nomeado para a cidade de Vitória da Conquista; e o Grupo Primavia, que passará a atuar nas cidades de Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

“Todas essas nomeações vão consolidar ainda mais a nossa atuação em regiões já atendidas e outras que possuem uma demanda crescente pelos modelos eletrificados da marca, que se tornaram sucesso no Brasil. Nossa rede de concessionárias está se fortalecendo e aumenta a capilaridade, permitindo a presença da marca cada vez mais próxima do consumidor”, diz Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD no Brasil.



Publicações relacionadas