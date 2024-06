Cachoeira participa do II Seminário sobre violência contra a mulher | A TARDE

A cidade de Cachoeira, na Bahia, é espaço para o II Seminário Matriz da Violência e Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, que aconteceu nesta terça-feira, 28, no Museu Hansen Bahia. O evento foi promovido pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Na ocasião, foi realizado o lançamento do projeto ‘Elitânia de Souza', do Comitê de Combate à Misoginia e Feminicídio das estudantes universitárias da UFRB. A pró-reitora Daniele Ribeiro abordou as conquistas de mulheres nos espaços de posição de destaque, assumindo cargos que antes tinham predominância da figura masculina. Já hoje, tem ampla participação feminina, a exemplo da UFRB que um quadro predominante de mulheres negras, inclusive, em cargos de gestão de grande importância.

Estiveram no evento a escritora, advogada e professora Simone Mascarenhas, que apresentou a cartilha ‘Guia de Enfrentamento a Violência Contra Mulheres’, de sua autoria. Simone apontou que em casos de violência, as mulheres podem pedir ajuda através do número de emergência 180. Além da advogada, esteve presente a secretária da deputada Olívia Santana, Michele Fraga.

O projeto é coordenado pela PROPAAE Daniele Ribeiro, com apoio do Coletivo Angela Doris, do Núcleo de Mulheres do Rosarinho e o patrocínio do Ministério das Mulheres, UFRB e da União e Reconstrução do Governo Federal.

