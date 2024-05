Cachoeira promove caminhada contra a exploração de crianças | A TARDE

Aconteceu na última sexta-feira, 17, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a caminhada ‘Faça Bonito’, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.



O evento contou com a participação da secretaria de Educação, da Guarda Municipal e de estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).]

Presente na caminhada, a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga (PT), destacou a importância do Disque 100. “Quem não denuncia torna-se cúmplice e conivente com o crime. A prefeitura de Cachoeira está fazendo a sua parte, mas precisamos do apoio e da parceria de toda população para garantir a proteção social dos nossos jovens, para que tenham um futuro realmente promissor”, disse a gestora.

