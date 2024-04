Cadeirante morre após ser atacado por abelhas na Bahia | A TARDE

Um homem de 35 anos morreu após ser atacado por abelhas, na tarde deste domingo, 31, em um balneário na cidade de Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia. A vítima, identificada como Silvaneto da Silva Santos, era cadeirante e estava no local com amigos quando o ataque ocorreu.



Segundo informações, Silvaneto e outras pessoas tentaram se afastar do enxame. Ele, no entanto, não conseguiu se locomover rapidamente devido à sua condição física e acabou sendo picado diversas vezes.



Silvaneto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A equipe médica ainda tentou manobras de reanimação, mas sem sucesso.



O ataque das abelhas causou pânico entre os banhistas que estavam no local. Várias pessoas correram para se abrigar e algumas até mesmo mergulharam no Rio Preto para fugir das abelhas.

