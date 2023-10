Cadela encontra sete pacotes de maconha em Barreiras | A TARDE

A cadela K9 Kali da 83ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) encontrou sete pacotes de maconha, em uma construção, em Barreiras, oeste da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 6.

De acordo com o major Araken Ferreira, comandante do Pelotão Tático Operacional (Peto), a cadela identificou os entorpecentes dentro de uma caixa de isopor. Os policiais do Peto faziam ronda no bairro Vila Brasil ,quando acionaram o animal da unidade.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a 11ª Coordenadoria Regional. Segundo o oficial, os materiais apreendidos foram encaminhados para a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Divulgação | SSP