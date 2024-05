Cães Farejadores da PM localizam drogas em Santa Cruz de Cabrália | A TARDE

Agentes da Polícia Militar do 8º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, com o apoio de dois cães farejadores, apreenderam maconha, cocaína e crack em Santa Cruz de Cabrália, município a 707,1 km de Salvador, no final da manhã de terça-feira, 30.



Durante ação de intensificação de patrulhamento na localidade, no decorrer da Operação Força Total, as equipes visualizaram um indivíduo que, ao avistar a aproximação dos pms, correu e adentrou uma área de mata, por onde conseguiu fugir.



Em razão da suspeita de que houvesse entorpecentes escondidos nas imediações, Baruk e Apolo, os cães farejadores, assumiram as buscas, encontrando 318 porções de crack, 83 embalagens contendo maconha e 82 frascos com cocaína.



Todo material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.