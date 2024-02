Caetité: Loja gera revolta ao exigir mulher branca em vaga de emprego | A TARDE

Uma loja na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, causou revolta nas redes sociais ao divulgar os requisitos necessários para uma vaga de emprego. O anúncio foi colocado na última quinta-feira, 25.

Através da publicação, a SD Presentes, empreendimento que fica situado na Praça do Mercado, informou que queria uma candidata mulher "branca, gentil e dócil". O anúncio ainda pediu que a pessoa fosse solteira e não tivesse filhos.

Moradores expressaram sua indignação nas redes sociais, repudiando a atitude do empresário e destacando a incompatibilidade dos requisitos com os valores de igualdade e respeito.



Em resposta à repercussão negativa, um dos filhos do proprietário da loja, Alan Vinícius Ribeiro, lamentou o episódio e destacou que ele, a mãe e o irmão discordam da prática, além de não terem qualquer relação com a posição do pai.

“Não temos nada a ver com a conduta do meu genitor. Nos responsabilizamos tão somente por nossos atos e rogamos para que as medidas cabíveis sejam tomadas a fim de que práticas como essa não se repitam”, escreveu.

A Lei 14.532/2023, publicada em janeiro de 2023, equipara a injúria racial ao crime de racismo. Essa mudança legal impõe penas mais severas, com reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Importante ressaltar que o crime se tornou imprescritível, e não cabe mais fiança.

A Prefeitura de Caetité emitiu uma nota de repúdio:

Diante do fatídico caso de racismo, misoginia e machismo praticado por lojista da cidade de Caetité, ao anunciar vaga de emprego para o seu estabelecimento em sua rede social, o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Caetité, vem a público repudiar todo e qualquer ato ou ação de intolerância, discriminação, preconceito, ou quaisquer outros atos que atentem contra a honra e dignidade da pessoa humana, bem como para reafirmar o seu compromisso com a promoção da igualdade racial, zelando pela defesa do povo Caetiteense e pelo enfrentamento de toda forma de intolerância ou tentativa de supremacia racial praticada contra quem quer que seja.



O Estado Democrático de Direito não comporta esse tipo de ataque, objetivando sempre a reprovação e prevenção dos crimes, especialmente os crimes de racismo e de injúria racial, notadamente porque são crimes que atingem, direta ou indiretamente, uma coletividade indeterminada de indivíduos.



Discursos e postagens conforme veiculam nas redes sociais só reforçam a necessidade de continuarmos conclamando nossa sociedade a refletir sobre os fundamentos e os princípios que norteiam a nossa República, que vão na contramão de qualquer ato de intolerância, racismo, discriminação ou preconceito.



Este Conselho estará de pé e atuante frente ao caso supramencionado, tomando todas a medidas legais e cabíveis para que a justiça seja feita e o culpado, seja punido, seremos sempre contrários às práticas discriminatórias, enfileirando-nos em defesa dos direitos constitucionalmente resguardados.