Câmara de Mata de São João: transmissão sai do ar após fala de vereador

Os cidadãos que acompanhavam pela internet a sessão da Câmara de vereadores de Mata de São João, nesta segunda-feira, 26, foram surpreendidos com a queda da transmissão no youtube. A interrupção ocorreu logo após a fala do vereador Ruan de Mundinho, do PT.

O edil cobrava posicionamento da casa legislativa acerca da desapropriação de um terreno de pouco mais de 6 mil metros quadrados em Praia do Forte, que teria beneficiado o ex-prefeito do município, João Gualberto, como denunciado por A TARDE no dia 18 deste mês.

A área, doada, segundo a comunidade, pelo empresário Klaus Peters, idealizador do complexo turístico de Praia do Forte, abriga há décadas o campo de futebol local. Ano passado a área recebeu investimento de R$ 2 milhões, para colocação de grama sintétitica, iluminação e urbanismo.

No entanto, apenas este ano, no último dia 6, um decreto declarou a área de utilidade pública e, pior, uma semana depois, no dia 13, a Prefeitura publicou a desapropriação do campo pelo valor de R$ 6 milhões, sendo R$ 4 milhões destinados à empresa Atual, que tem João Gualberto como sócio.

Operação abafa

Na sessão do dia 19, um dia após a publicação da matéria, o presidente da Câmara, Neném de Dadinho (União Brasil) encerrou os trabalhos em menos de 10 minutos, sem abrir o grande expediente, no qual os vereadores têm espaço para abirdar temas livres.

Nesta segunda-feira, 26, o vereador Ruan de Mundinho utilizou seu tempo para abordar o assunto. Pouco depois,a transmissão online, que ocorria normalmente, como de praxe, foi interrompida.

A vereadora do PC do B, Kennya Potência, estava ao lado de Ruan de Mundinho. Ela conta que logo após a fala do colega o presidente Neném de Dadinho se retirou do plenário para atender a uma ligação e retornando em seguida.

Logo após o retorno do presidente, a diretora geral legislativa da Câmara, Aydil Longo, teria adentrado, segundo assessores dos vereadores, a sala de comando onde é feita a transmissão, que foi interrompida.

A sessão não aparece no canal da Câmara Matense no youtube, nem mesmo o trecho anterior à interrupção. O mesmo ocorre no site da casa legislativa, cujo último registro é da sessão do dia 19.

Ruan de Mundinho compartilhou no seu instagram o momento de sua fala (veja transcrição abaixo), publicado pelo canal @politicamatense:

"Nós, aqui da Casa Legislativa, não podemos deixar passar em branco a desapropriação do campo de Praia do Forte. Campo que sempre foi da comunidade...e agora, desapropria e esse desapropriação vai ser paga pra quem? Pro ex-prefeito do município? Será que não tem nada de errado aí? Será que a gente vai fechar os olhos? Eu, enquanto vereador, não fecho meus olhos, não vou ficar calado de maneira alguma. Porque vai ter improbidade ou indo ou voltando. Ou o campo é púbico ou é privado. E mesmo se for privado, como é que a Prefeitura investe R$ 2 milhões num campo privado? Por que primeiro fez a reforma pra depois desapropriar, seu presidente"?, disse Ruan de Mundinho.

Divergências

A reportagem de A TARDE procurou a diretora Aydil Longo. Ela alegou que os registros da sessão estariam disponíveis até a manhã dessa terça-feira, 27, e negou qualquer interrupção na transmissão.

O presidente da Câmara, Neném de Dadinho, atribuiu a queda na transmissão a problemas técnicos. Sobre a fala do vereador acerca da desapropriação polêmica, ele pediu à reportagem que encaminhasse qualquer questionamento através de sua assessoria para que ele respondesse, caso achasse conveniente.

O advogado Pedro Henrique, ouvido por A TARDE, pretende ingressar na justiça ainda esta semana com ações de improbiade administrativa e peculato contra a administração do prefeito Bira da Barraca (União Brasil) em função das transações envolvendo o terreno desapropriado.