Camarote LEM é destaque na segunda noite do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães

O Camarote LEM voltou a ser um dos principais destaques do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães durante a segunda noite da festa. Com estrutura lotada, o espaço reuniu cerca de 1.500 pessoas em uma experiência exclusiva, marcada por grandes shows, serviços diferenciados e animação até depois das 5h da manhã.

O camarote recebeu autoridades, influenciadores digitais, empresários e convidados. Entre os presentes estavam o prefeito Júnior Marabá e a primeira-dama, Cinthya Marabá, reforçando o espaço como um dos ambientes mais prestigiados do evento.

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Além da vista privilegiada para o palco principal, o Camarote LEM chamou atenção pela oferta de serviços voltados ao conforto do público. Um dos ambientes mais procurados foi o Espaço Beauty, que ofereceu retoques de maquiagem e cuidados com os cabelos para os visitantes.

Diferencial

Outro diferencial foi o espaço de massagem, com profissionais especializados em atendimentos nos pés, costas e corpo. A proposta foi oferecer momentos de relaxamento para o público que queria recarregar as energias antes de voltar à festa.

“A proposta do Camarote LEM vai além de acompanhar os maiores shows do São João. O espaço foi criado para proporcionar uma experiência completa, reunindo conforto, segurança, atendimento de qualidade e serviços exclusivos que transformam cada noite em um momento especial”, destacou Guto Ulm, da 2GB Entretenimento.