Câmera flagra execução de segurança em mercadinho na Bahia; veja

Câmera mostra execução de segurança em mercadinho - Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um vigilante é executado com vários disparos num mercadinho. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 5, em Feira de Santana, mais especificamente, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Parque Ipê.

As imagens mostram o segurança, identificado como Rodrigo Silva Rodrigues, de 38 anos, colocando as mãos na cabeça quando um homem armado se aproxima. Trajando camisa preta, calça jeans e um capacete para esconder o rosto, o suspeito já chega atirando. Logo no primeiro disparo, a vítima cai ao chão. Não satisfeito, o atirador se aproxima e efetua novos disparos. A vítima tenta se defender, mas o homem segue atirando. As cenas são fortes. Após executar a sangue-frio, o suspeito foge.

De acordo com informações ainda preliminares da Polícia Civil, os criminosos chegaram em uma motocicleta. Já há indícios de motivação. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas, a fim de identificar a autoria do crime.



A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o caso.