Saiba quem é Fabão, liderança do BDM morto pela polícia em São Paulo

Fábio dos Santos Nascimento, conhecido pelo vulgo 'Fabão', tinha passagens na polícia pelos crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, além da utilização de documentos falsos. Considerado um dos criminosos mais procurados da Bahia, Fabão foi morto em confronto com a PM, nesta segunda-feira, 5, em São Paulo.

O indivíduo tinha 42 anos e era uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com atuação em diversas localidades de Salvador, como os bairros de Castelo Branco, Valéria e Vila Canária. Fabão possuía três mandados de prisão em aberto e estava escondido em uma casa de luxo no interior paulista.

Ele foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) no dia 7 de junho de 2022 e era o 'Oito de Espada'. Na ocasião, Fabão foi inserido no sistema junto com Pablo Ribeiro de Moura, conhecido como 'Amarelo', que posteriormente foi apontado como mandante do ataque que culminou na morte do policial federal Lucas Caribé, em setembro do ano passado, no bairro de Valéria.

Amarelo pertence a mesma facção de Fabão e já estava preso quando houve o ataque, tendo dado as ordens de dentro do presídio. Em novembro de 2023, ele foi transferido para uma unidade penal federal de segurança máxima.

Em junho de 2017, Fabão já havia sido preso em um condomínio de luxo no bairro de Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No imóvel em que o suspeito foi localizado, foram encontrados meio quilo de cocaína, além de documentos falsos do estado de Sergipe.

No mesmo ano da prisão, mas em abril, a polícia já havia tentado prender Fabão em uma fazenda localizada na cidade de Acajutiba, que pertenceria ao suspeito. O delegado da ocorrência, Marcelo Sanção, afirmou que o terreno chamava a atenção por causa da estrutura com piscinas, lago e baias para cavalos. No local, foram apreendidos um rifle, um revólver calibre 38 e duas pistolas.