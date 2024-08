"Jiboia": chefão do BDM em Salvador morre em confronto com a polícia

Conhecido como “Fabão” e “Jiboia”, o 8 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, andava de carro blindado na cidade paulista de Guarujá. Na tentativa de prisão, ele atirou nos policiais e acabou ferido. “Jiboia” chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Foto: fabão ou jiboia

O líder de uma facção criminosa com atuação em Salvador, Fábio dos Santos Nascimento, morreu após confronto com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e equipes do 3° Batalhão de Polícia de Choque da PM de São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira, 5.

Leia também:



>> Três pessoas são presas e armas apreendidas após sequestro

>> Dois homens invadem casa e fazem mulher grávida de refém em Salvador

Conhecido como “Fabão” e “Jiboia”, ele atuava nos bairros de Valéria, Castelo Branco e Vila Canária, em Salvador. O 8 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, andava de carro blindado na cidade paulista de Guarujá. Na tentativa de prisão, ele atirou nos policiais e acabou ferido. “Jiboia” chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Com ele, foram encontradas uma pistola, carregador e munições. Em São Paulo, o traficante contava com apoio de comparsas de uma facção paulista e mantinha vida de luxo.

“Jiboia” possuía três mandados de prisão e investigações apontam que o criminoso articulava os “bondes” para atacar traficantes rivais, na capital baiana.