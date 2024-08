Três pessoas são presas e armas apreendidas após sequestro

Material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes nos Barris - Foto: Divulgação | PM

Um sequestro envolvendo uma mulher grávida, que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foi resolvido sem pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes da RONDESP BTS foram até a localidade conhecida como São Bernardo e trocaram tiros com criminosos. Nesse momento, dois homens fizeram uma mulher refém, mas equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionadas e após algumas horas a situação foi resolvida e os dois indivíduos foram presos. Na ação, também foram apreendias armas de fogo e outros itens. Ainda de acordo com a PM, as vítimas tem idades entre 19 e 25 anos.

Todo o material apreendidos bem como os criminosos foram encaminhados para Central de Flagrante nos Barris. Drogas também foram encontradas na roupa da suposta vítima.

Leia mais:

>> Após fazer família refém, 'Carrasco' é alvejado por PMs na Engomadeira

Confira todo o material apreendido pela polícia:

01 (uma) espingarda no calibre 12 da marca CBC; 01 (uma) pistola Taurus no modelo PT100 PLUS no calibre .40 de numeração suprimida; 01 (uma) pistola Taurus no modelo PT109 no calibre 9mm de numeração n° J07639; 03 (três) carregadores de pistolas nos calibres .40, 9mm e .380; 01 (um) revólver da marca Rossi no calibre .22; 07 (sete) munições intactas no calibre .22; 34 (trinta e quatro) munições intactas no calibre 9mm; 15 (quinze) munições intactas no calibre .40; 14 (quatorze) munições intactas no calibre .380;

02 (duas) de munições deflagradas no calibre 9mm; 01 (uma) de munições deflagradas no calibre .40; 01 (uma) munição intacta no calibre 12; 01 (um) cinto de guarnição usados pelas polícias; 01 (um) porta carregador de pistola; 01 (um) porta algema na cor preta; 01 (um) rádio comunicador na cor preta; 03 (três) embalagens grandes contendo uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína; 12 (doze) embalagens pequenas contendo uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína;

05 (cinco) celulares de marcas de diversas; 02 (dois) relógios de marca desconhecidas; 01 (uma) farda camuflada do Exército Brasileiro; 01 (uma) balança de precisão na cor branca; 05 (cinco) itens de bijuterias dourados; 500 (quinhentas) embalagens para acondicionar entorpecentes; 01 (uma) mochila preta para acondicionar todo o material.

Veja: