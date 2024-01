Câmera registra momento exato de acidente que matou idoso na RMS; veja | A TARDE

Uma câmera de segurança presente no local registrou o momento exato do acidente que matou um idoso de 79 anos, na quarta-feira, 27, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima foi identificada como Miguel Hernandes Filho.

O caso aconteceu na região de Barra de Jacuípe, destino que fica localizado na rodovia BA-099, também conhecida como Linha Verde.

Nas imagens, é possível ver o motorista passando por um ciclista, que desviou do carro. Logo depois, ele perde o controle do automóvel, modelo Toyota Etios, e bate em outro veículo que estava estacionado. Com o impacto, o carro capotou.

Até o momento, a polícia não informou se ele usava cinto de segurança ou se tinha ingerido alguma bebida alcóolica no momento do acidente.

A delegacia de Monte Gordo vai investigar o caso e as imagens das câmeras de segurança serão analisadas.

Assista:





Reprodução