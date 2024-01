Câmeras clandestinas de monitoramento são apreendidas em Salvador | A TARDE

Câmeras clandestinas de monitoramento foram encontradas por policiais militares em postes de iluminação pública no bairro do São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira, 16.



Segundo a polícia, policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram informados dos equipamentos no local e constataram o fato. As câmeras foram removidas.

A ação aconteceu durante a Operação Força Total, deflagrada em intensificação de combate ao crime que acontece em todos os municípios da Bahia.