Camêras Corporais passam a ser utilizadas por mais oito unidades da PM

- Foto: Rafael Rodrigues / SSP-BA

Oito novas comapanhias e batalhões da Polícia Militar começaram a unitilizar as Câmeras Corporais Operacionais (CCO). Nas unidades da Polícia Militar foram empregadas 602 equipamentos de proteção individual.

As unidades são:

1ª CIPM - Pernambués

10ª CIPM - Candeias

15ª CIPM - Itapuã

39ª CIPM - Boca do Rio

49ª CIPM - São Cristóvão

52ª CIPM - Lauro de Freitas

1ª CIA do BPRv e do 18° BPM (Centro Histórico)

Em maio deste ano, a PM começou a utilizar as CCOs nas CIPMs de Pirajá, Tancredo Neves e Liberdade. Foram distribuídas 448 câmeras nas três unidades operacionais.

Utilização do equipamento

As câmeras corporais promovem um registro transparente e inviolável da atuação das Forças da Segurança. Os equipamentos gravam de forma ininterrupta, após retirada da base de carregamento e colocação na farda.

As CCOs são destinadas ao uso exclusivo no serviço operacional pelo profissional devidamente capacitado, sendo vedada a sua utilização para captação de imagens e áudios que não sejam de interesse da Segurança Pública.

As câmeras agregam também mais transparência, qualidade e segurança ao trabalho dos agentes, fortalecendo o lastro probatório e o aprimoramento contínuo dos profissionais das Forças de Segurança.