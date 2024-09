Câmeras usadas pelo crime organizado são apreendidas na Bahia

BBB DO CRIME

- Foto: Divulgação

Policiais militares do 15º BPM apreenderam uma arma de fogo e câmeras clandestinas, na tarde de sexta-feira, 6, em Itabuna.

Leia Mais:

>> PM da reserva é preso fazendo segurança de suspeito de tráfico

>> Mais influenciadores podem ser presos; veja o que disse Werner

Segundo a PM, os agentes realizavam ações de patrulhamento no bairro Nova Itabuna, quando foram acionados para averiguar uma denúncia de que homens armados estariam em um estabelecimento comercial. Ao chegarem, os PMs deram voz de abordagem, sendo encontrados com um homem, uma pistola com seletor de rajada, munições e duas câmeras clandestinas.



Todo material apreendido e o suspeito foram apresentados à delegacia de Itabuna para tomada das medidas pertinentes.