Caminhão atropela homem, bate em árvore e pega fogo | A TARDE

Um acidente grave deixou dois mortos na manhã desta segunda-feira, 15, no km 537 da BR-324, próximo a um posto de combustível, no trecho da cidade de Amélia Rodrigues, a cerca de 100 km de Salvador.

Um motorista de caminhão perdeu o controle, atropelou um homem, bateu em uma árvore e pegou fogo. A vítima do atropelamento e o motorista morreram ainda no local.



O homem que foi atropelado foi identificado como Ullian Pereira dos Santos, de 24 anos. Informações iniciais indicam que ele vendia frutas na rodovia. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele não teve a identidade revelada e não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o caminhão em chamas e diversas caixas de uma bebida não identificada ao lado, além de frutas ao solo. A frente do veículo ficou destruída. Ainda foram atingidos um veículo e um ponto de ônibus.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi acionado para realizar perícia e remoção dos corpos. O caso será investigado pela delegacia de Amélia Rodrigues. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e prestou socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para sinalizar a rodovia e orientar os motoristas. O fogo foi controlado por bombeiros civis da ViaBahia, concessionária responsável pela administração da estrada.