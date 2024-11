Caminhão com 16 toneladas de cebola tomba na BR-324

BR-324 - Foto: Reprodução/ViaBahia

Um caminhão carregado com 16 toneladas de cebola tombou na BR-324, na altura de Amélia Rodrigues, sentido Salvador. Segundo a Via Bahia, empresa que administra a rodovia, o veículo apresentou um problema mecânico que resultou no tombamento.

Não houve feridos no acidente.

Ainda segundo a Via Bahia, não houve impacto no trânsito, pois o caminhão está tombado em área de domínio.