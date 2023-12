Caminhão com sisal pega fogo na BR - 324, em Jacobina | A TARDE

Um caminhão que estava carregado com sisal pegou fogo nas proximidades da cidade de Jacobina, no norte da Bahia, na BR - 324. O incidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 15. O fogo se propagou pela vegetação local. As informações são do Jacobina 24 horas.

O motorista, identificado como Daniel, relatou que percebeu um forte cheiro de fios queimando ao fazer uma curva na rodovia. Ele decidiu parar o veículo, tentou conter as chamas, mas não teve êxito. Diante da situação fora de controle, Daniel saiu do caminhão.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Florestal de Jacobina e Polícia Militar trabalharam incansavelmente para conter as chamas que se alastravam pela vegetação. O motorista não teve ferimentos.